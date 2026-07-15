Иран угрожает заблокировать новые важные морские пути

15 июля 2026, 14:15

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пригрозил закрыть "все остальные экспортные коридоры, которые приносят выгоду США и их союзникам" после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, а США возобновили морскую блокаду иранских портов, пишет Reuters.

"Региональный экспорт энергоносителей будет либо общим для всех, либо закрытым для всех", — говорится в заявлении КСИР.



Аналитики отмечают, что Иран дает понять, что готов задействовать своих союзников-хуситов в Йемене для закрытия Баб-эль-Мандебского пролива — ворот в Красное море. Это откроет новый фронт против США и поставит под угрозу две важнейшие энергетические артерии мира. Он соединяет Красное море с Аденским заливом, и через него проходит экспорт саудовской нефти, а также значительная доля мирового судоходства.



