Мы производим 10 млн дронов в год. И будет 20 — Зеленский

Президент вспомнил, что, когда он объявлял о производстве 1 млн БПЛА в год, к этому заявлению было много скепсиса.
Но сейчас возможности Украины значительно больше, и они только наращиваются. И партнеры в этом помогают.
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