Tesla и GM снова смогут предоставлять покупателям электромобилей в США скидку

12 февраля 2021, 12:45

Ещё со времён Джорджа Буша в США действовала программа скидок покупателям электромобилей.

Покупатель новой машины получал в виде возврата при уплате налогов $7500, но это правило распространялось только на первые 200 тыс. машин каждого производителя. После достижения этой отметки налоговая льгота снижалась до нуля. Tesla первой в США достигла этого потолка в 2018 году и потеряла преимущество перед новичками. Но вскоре эта льгота снова вернётся.

Как сообщают источники, однопартийцы Джо Байдена во всех ветвях власти США готовят новый закон, который называется «Зелёным» (Growing Renewable Energy and Efficiency Now (GREEN) Act). Всем известно, что предыдущий президент США Дональд Трамп в целом игнорировал зелёные инициативы и понимал лозунг «Сделаем Америку снова великой» очень однобоко. Зелёный закон исправит это упущение.



В той части, что касается электромобилей, сказано, что производителям будет возвращена возможность предоставлять федеральные налоговые льготы на $7000 (сумма снижена на $500) на новые автомобили в диапазоне до 600 тыс. штук каждому. Всё, что производитель продал сверх предыдущей отметки 200 тыс., если он преодолел её ранее, как, например, Tesla или GM, не будет считаться. Тем самым Tesla и GM получит возможность продать ещё 400 тыс. электромобилей со скидкой $7000 для покупателей.



Когда будет принят этот закон пока неизвестно. В некоторой степени это может навредить компаниям, которые уже преодолели отметку в 200 тыс. проданных электромобилей. Покупатели могут отложить покупку на месяц или больше, дожидаясь принятия Зелёного закона и рассчитывая на хорошую скидку.

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