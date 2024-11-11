11 ноября 2024, 16:15

Підписка YouTube Premium з урахуванням комісії Apple сягатиме $40 на місяць

Але є і хороша новина для європейців: трохи раніше стало відомо, що YouTube запроваджує дешевшу підписку Lite, в якій лише «трохи» реклами.


Оцените новость:
  • 0 оценок