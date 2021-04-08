Vodafone запускает в Украине сервис защиты автомобиля от угона Vodafone Guardian

8 апреля 2021, 14:15

Vodafone представил на украинском рынке систему автобезпосности Vodafone Guardian. Система разработана Vоdafone Group, мировым лидером в области IoT, и работает 60+ странах мира – без дополнительных расходов в роуминге.

Теперь она доступна и украинским автолюбителям.

Vodafone Guardian – это спутниковая система безопасности для автомобиля с диспетчерской поддержкой украинских клиентов в режиме 24/7. Она обеспечивает:• вызов патруля в течение 5 минут после получения сообщения о нештатной ситуации• вызов экстренных служб 24/7• дистанционную блокировку движения с помощью диспетчерского центра• online-контроль состояния автомобиля: мониторинг поездок, заряд аккумулятора, попытки включения автомобиля и др.• обслуживание за пределами Украины.В случае угона автомобиля диспетчерский центр самостоятельно связывается с правоохранительными органами и передает информацию о местонахождении автомобиля – до момента нахождения и возвращения автомобиля владельцу.Ежегодно в Украине похищают более 3000 автомобилей, большую часть которых не находят. На сегодняшний день спутниковые системы автобезопасности считаются наиболее надежной защитой автомобиля от угона. Они отслеживают сигналы тревоги от автомобиля, обеспечивают связь между авто и диспетчерским центром в режиме реального времени и в экстренных ситуациях мгновенно реагируют на тревоги – происходит блокировка двигателя автомобиля или вызов Национальной полиции.Оборудование

Vodafone Guardian предполагает скрытый монтаж оборудования в салоне авто, а также бесконтактную систему идентификации владельца с помощью метки Driver Card – это позволяет избежать неудобного набора кода с клавиатуры, а также сделать систему защиты незаметной для постороннего глаза. Система не разряжает аккумулятор – Vodafone Guardian отличается рекордно низким энергопотреблением. Оборудование устанавливается на специализированных СТО.



Поддержка

Круглосуточный диспетчерский центр мгновенно оповещает владельца автомобиля о возникновении нештатных ситуаций, а также предоставляет услуги вызова экстренных служб, в зависимости от ситуации – скорой, полиции или пожарной охраны, служб помощи в дороге.

Система Vodafone Guardian работает в Украине и за рубежом – без дополнительных расходов в роуминге более чем в 60 странах мира, в том числе в 45 странах Европы. В случае возникновения нештатных ситуаций с автомобилем, информация о дорожном происшествии передается в локальные диспетчерские центры Италии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Нидерландов и др.