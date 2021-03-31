ASRock выпустила плату Z590 OC Formula для поклонников экстремального разгона

31 марта 2021, 10:15

Компания ASRock представила материнскую плату Z590 OC Formula, рассчитанную на энтузиастов разгона.

Она была создана при участии знаменитого оверклокера Ника Ши (Nick Shih), автограф которого красуется на кожухе радиатора элементов питания платы. Z590 OC Formula выполнена в форм-факторе E-ATX и предназначается для использования с процессорами Intel Core 10-го и 11-го поколений.

В основе новинки применяется 12-слойная печатная плата. Особенностью Z590 OC Formula является усиленная 16-фазная подсистема питания процессора. Две дополнительные фазы выделены под питание оперативной памяти. К слову о последней. Разъёмов DDR4 здесь два. Производитель заявляет поддержку ОЗУ с частотой свыше 5600 МГц посредством ручного разгона. Максимальный объём памяти может составлять 64 Гбайт.



В оснащение Z590 OC Formula входят два разъёма PCIe 4.0 x16, один PCIe 3.0 x16, а также два PCIe 2.0 x1. Для организации системы хранения данных выделены восемь разъёмов SATA III, один слот Hyper M.2 (PCIe 4.0 x4), а также два Ultra M.2 (PCIe 3.0 x4). Сетевые возможности новинке обеспечивает 2,5- и 1-гигабитный порты, а также поддержка беспроводных стандартов передачи данных Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.



Плата оснащена 7.1-канальным звуковым кодеком Realtek ALC1220 и усилителем ESS SABRE DAC. В общей сложности Z590 OC Formula получила тринадцать разъёмов USB.

Дополнительно стоит отметить наличие выделенных кнопок, предназначающихся для упрощения задач по ручному разгону комплектующих. На заднюю панель выведены кнопки для быстрого обновления BIOS с флеш-карты, а также сброса BIOS и смены режимов его работы.

На самой плате со стороны разъёмов оперативной памяти расположено множество дополнительных кнопок, отвечающих за смену трёх фирменных профилей разгона NickShih OC, включение, перезагрузку, безопасную загрузку, включение и отключение разъёмов PCIe, а также плавное повышение и понижение частоты CPU. Кроме того, на плате предусмотрено две зоны для замера напряжения.

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