MSI предлагает код для Steam-кошелька на сумму до $50

26 мая 2020, 10:45

Компания MSI представляет специальную акцию "Comet-апгрейд до Z490", посвященную выходу новых материнских плат с чипсетом Z490. Акция проводится с 20 мая по 15 июня 2020 года.*

Самое время заменить свою старую материнскую плату новой моделью серии MSI 400, поддерживающей процессоры Intel Core 10-го поколения!Материнские платы MSI 400-й серии поддерживают шину PCIe Gen4 и наделены системой охлаждения M.2 Shield Frozr. На них реализованы передовые сетевые интерфейсы: проводной 2.5G Ethernet и беспроводной Wi-Fi 6 (подробнее см. здесь).При замене своей старой материнской платы определенной модели (MSI и других брендов) на участвующую в акции плату MSI серии Z490 пользователи смогут получить код для Steam-кошелька на сумму до $50. Для этого нужно приобрести новую материнскую плату в период с 6 мая по 15 июня и в период с 20 мая по 15 июня подать заявку на награду на странице акции.*В разных регионах условия проведения акции и процедура получения награды могут отличаться.