Ryanair оновлює правила реєстрації пасажирів

30 апреля 2026, 13:45

Авіаперевізник повідомив, що з 10 листопада 2026 року змінює порядок реєстрації та здачі багажу.



Ключове нововведення — збільшення часу закриття цих процедур. Якщо раніше реєстрація завершувалася за 40 хвилин до вильоту, то тепер — за 60 хвилин.

У компанії пояснюють це прагненням зменшити черги та кількість запізнень на рейси через зростання пасажиропотоку і навантаження на аеропорти.Також Ryanair запроваджує кіоски самообслуговування. Вони дадуть змогу пасажирам самостійно оформлювати багаж і друкувати бірки без допомоги персоналу.Очікується, що до жовтня 2026 року такі кіоски працюватимуть у понад 95% аеропортів мережі й будуть синхронізовані з мобільним застосунком.Найбільше зміни відчують близько 20% мандрівників, які подорожують із зареєстрованим багажем. Для пасажирів лише з ручною поклажею процедура майже не зміниться: онлайн-реєстрація та одразу до контролю без черг.