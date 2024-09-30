30 сентября 2024, 16:15

Вейпи роблять людей тупішими, – дослідження

У тих, хто регулярно палить вейпи чи електронки, нижчі когнітивні здібності. Результати на 14% нижчі, ніж у тих, хто не курить взагалі.


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