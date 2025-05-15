Нідерланди підвищують рівень бойової готовності - з A до A+

Міністерство оборони країни офіційно оголосило про підвищення бойової готовності на один щабель — із базового (A) до підвищеного рівня (A+).
Загалом у системі оцінки — три рівні. Рішення ухвалене на тлі загострення міжнародної безпеки та з метою швидшої реакції у разі кризи.
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