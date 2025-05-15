ЕС намерен ввести более высокие пошлины на украинский импорт — FT

15 мая 2025, 10:15

ЕС готовится в течение нескольких недель ввести значительно более высокие пошлины на украинские товары, что ударит по экономике Украины.

По данным издания, решение о внезапной отмене специальных торговых соглашений, которые позволяли большинству украинских товаров ввозиться в ЕС беспошлинно, было принято после того, как Польша возглавила кампанию по защите фермеров Евросоюза.

Срок действия этих договоренностей истекает 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение. Переходное предложение резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию.



Правительство Украины подсчитало, что возврат к довоенным условиям торговли сократит доходы страны примерно на €3,5 млрд в год.

