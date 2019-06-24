L3 Commercial Aviation открывает учебный центр в США

24 июня 2019, 11:15

Новый учебный центр авиакомпаний откроют в США рядом с международным аэропортом Даллас Форт-Уэрт.

Компания L3 Commercial Aviation стремится решить проблему растущей нехватки пилотов в Соединенных Штатах. Учебный центр будет предлагать курсы обучения пилотов и варианты сухого лизинга для клиентов авиакомпаний, использующих симуляторы полетов L3 RealitySeven. Он дополнит существующий в США бизнес по подготовке пилотов L3, в том числе L3 Airline Academy в Санфорде, штат Флорида, где ежегодно готовят более 600 гражданских пилотов.