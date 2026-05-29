Британская разведка заявила о росте гибридных атак России

29 мая 2026, 10:45

Директор британского разведывательного агентства Энн Кист-Батлер заявила, что искусственный интеллект превратился в «неудержимую силу», которая уже используется как инструмент, близкий по воздействию к традиционной войне.

Она отметила, что Британия и ее союзники находятся «между миром и войной» на фоне роста гибридной активности со стороны России, включая кибератаки и операции против критической инфраструктуры и общественного доверия в Европе.По словам Кист-Батлер, стремительное развитие технологий ИИ создает новые риски, поскольку алгоритмы все чаще применяются в качестве оружия. Она предупредила, что без серьезного отношения к кибербезопасности государства и компании могут проиграть противостояние в цифровой сфере.