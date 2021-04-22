На TikTok подали в суд за незаконный сбор информации о детях

22 апреля 2021, 14:15

Бывший комиссар по делам детей в Англии Энн Лонгфилд (Anne Longfield) подала иск против TikTok за незаконный сбор информации о детях.

Об этом пишет The Guardian. Бывший омбудсмен утверждает, что видеосервис нарушает законы Великобритании и Евросоюза о защите персональных данных детей.

В иске утверждается, что компания использует данные подростков без необходимого согласия и прозрачности. Лонгфилд считает, что родители и дети не осведомлены в достаточной мере об использовании их персональных данных. Предположительно, из-за этого могли пострадать около 3,5 миллионов детей.



"Мы не пытаемся сказать, что это не весело. Этот сервис был нужен людям во время самоизоляции, и он помог пережить этот период. Тем не менее, я считаю, что люди не должны платить за это своими персональными данными. Их личная информация будет собрана и передана другим компаниям для получения финансовой выгоды, даже если они не подозревают об этом", — заявила Лонгфилд.



Экс-комиссар по делам детей намерен добиться остановки обработки данных и выплаты компенсации. Размер последней может составить миллиарды фунтов стерлингов, но точная сумма не называется.



Как отмечает Guardian, согласно последнему исследованию Ofcom (британское неправительственное агентство) 42 % детей возрастом от 8 до 12 лет пользуются TikTok. При этом в сервисе установлено минимальное возрастное ограничение в 13 лет.



Представитель TikTok назвал претензии необоснованными. "Конфиденциальность и безопасность — наши главные приоритеты, и у нас есть надёжные инструменты и процессы для защиты всех пользователей, включая подростков", — заявили в компании.

(C) 3dnews