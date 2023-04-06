Британия оштрафовала TikTok на почти $16 млн

6 апреля 2023, 14:15

Британская служба защиты данных утверждает, что TikTok не получил согласие родителей примерно 1,4 миллиона детей в возрасте до 13 лет, использующих платформу.



За многочисленные нарушения закона о защите данных наложен штраф на почти $16 млн, сообщает The Independent.