4 мая 2026, 10:15

Уже 24 компании в Украине присоединились к "частной ПВО" — Минобороны

В ведомстве рассказали, что это предприятия разных форм собственности из разных регионов, в частности, из Харьковской, Одесской, Киевской, Полтавской, Закарпатской областей.



В министерстве напомнили, что "частная ПВО" — это одна из составляющих многоуровневой системы противовоздушной обороны, которая действует под руководством Воздушных сил ВСУ. В группы "частной ПВО" могут присоединиться лица, которые не подлежат призыву, или же представители военизированной охраны.



Проект реализуют с конца 2025 года.

