Google Перекладачу – 20 років: цікаві факти, поради та нові функції

4 мая 2026, 11:15

Двадцять років тому Google Перекладач розпочав свою роботу з важливою місією – допомогти людям розуміти одне одного незалежно від того, якою мовою вони розмовляють.

Протягом цих двох десятиліть Google працював над тим, щоб перетворити науку про мову на магію спілкування. Те, що починалося як невеликий експеримент, сьогодні стало глобальним інструментом, який щодня допомагає мільйонам: від спілкування під час подорожей до вивчення нових мов задля кар’єрного зростання.



З нагоди 20-річчя сервісу Google підготував 20 цікавих фактів про Перекладач, і як люди використовують його по всьому світу.



1. У Перекладачі з’явится довгоочікуваний інструмент для тренування вимови



З нагоди 20-річчя сервісу Google запускає функцію, про яку користувачі просили чи не найбільше –практику вимови в застосунку Перекладач для Android. Тепер користувачі можуть не лише отримувати додатковий контекст або варіанти перекладу, а й відточувати власну вимову. Новий інструмент «практика вимови» використовує штучний інтелект для аналізу мови та надає миттєвий зворотний зв’язок. Це допоможе опанувати вимову ще до початку розмови в реальному житті. Наразі функція доступна в США та Індії для англійської, іспанської мов та мови гінді.



2. ШІ та машинне навчання були в основі Перекладача з першого дня



Перекладач став одним із перших експериментів Google Research, що ще десятиліття тому дав поштовх розвитку машинного навчання в усій компанії. У 2006 році сервіс спирався на «статистичне машинне навчання». На той час ключовим етапом у створенні природних перекладів стали дослідження Google у сфері розробки масштабних і точних мовних моделей. Вони аналізували трильйони слів, щоб визначити, наскільки часто вживаються ті чи інші вирази та короткі фрази. У 2016 році Google здійснив революційний перехід на нейронні мережі, щоб відійти від дослівного перекладу. Компанія довела, що глибоке навчання (deep learning) може ефективно працювати у глобальних масштабах і приносити реальну користь людям. Сьогодні Google використовує ШІ, найпотужніші моделі Gemini та останні покоління процесорів TPU, щоб зробити Перекладач ще досконалішим та кориснішим.



3. Доступність для 95% населення планети



Сьогодні Перекладач підтримує майже 250 мов, включно із мовами корінних народів та мовами, які перебувають під загрозою зникнення. Це дозволяє почути більше голосів у світі, де цифрова пов’язаність та інтенсивність комунікацій постійно зростають. Українська мова з’явилася в Google Перекладачі у вересні 2008 року, а в липні 2019 року українською став доступний миттєвий переклад за допомогою камери.



4. Понад мільярд людей звертаються до Google за допомогою з перекладом щомісяця



Переклад перестав бути окремою дією. Сьогодні це невід’ємна частина того, як ми відкриваємо для себе інтернет, читаємо новини та пізнаємо світ навколо.



5. Щомісяця люди перекладають близько 1 трильйона слів



Обсягу тексту, який щомісяця проходить через Перекладач, Пошук та Об’єктив, вистачило б, щоб безперервно читати вголос протягом наступних 12 000 років.



6. Навушники можуть стати персональним перекладачем



Завдяки функціям перекладу в реальному часі Перекладач може працювати як персональний асистент у навушниках. Технологія зберігає оригінальний тон і темп мовлення співрозмовника, залишаючись майже непомітною, щоб ви могли зосередитися на живому людському спілкуванні. Переклад у реальному часі незамінний у подорожах: він допоможе миттєво зрозуміти місцевого жителя або почути кожне слово під час екскурсії з гідом.

7. Живе спілкування без бар’єрів завдяки моделям Gemini



Завдяки найновішим моделям Gemini, Google Перекладач робить крок від простого перекладу слів до повноцінних розмов у реальному часі. Технологія розуміє контекст і вловлює найтонші відтінки значень, що дозволяє спілкуватися природно й невимушено, зберігаючи звичний темп розмови.



8. Кожна третя розмова з перекладачем триває понад 5 хвилин



Люди дедалі частіше використовують ШІ для тривалих і важливих розмов: від співбесід до душевних зустрічей із рідними за кордоном або глибокого культурного обміну.



9. Розуміти світові події без мовних кордонів



Незнання мови більше не заважає бути частиною глобального контексту. Користувачі використовують переклад в режимі реального часу, щоб розуміти кожне слово пісень під час світових шоу або стежити за виступами лідерів думок у прямому ефірі.



10. ШІ допомагає розуміти навіть найскладніший сленг



Інтеграція Gemini з Перекладачем дозволила сервісу вийти за межі буквального значення слів і фраз. Тепер Перекладач розпізнає складні ідіоми, локальний сленг та культурний контекст, роблячи переклад живим і сучасним.



11. Люди використовують Перекладач для вивчення нових мов



Для кожного третього користувача мобільного додатка Перекладач – це не просто словник, а інструмент для навчання. Для цього Google запустив спеціальний розділ з вправами на базі ШІ, де можна ставити індивідуальні цілі та відстежувати щоденний прогрес. (Ця функція поки доступна для користувачів таких країн).



12. Користувачі стають впевненішими у спілкуванні завдяки ШІ



ШІ відкрив нові можливості для вдосконалення навичок мовлення та сприйняття на слух. Майже половина активних користувачів, що вивчають мови, використовують інтерактивні сценарії, які допомагають здобути впевненість для спілкування у реальних ситуаціях. (Список країн, де підтримується ця функція).



13. Перекладач доступний офлайн



Для тих, хто планує застосувати свої мовні знання за кордоном, Google пропонує можливість завантажити потрібні мовні пакети для роботи офлайн на Android та iOS. Компанія розуміє: допомога з перекладом потрібна навіть тоді, коли зникає сигнал мережі. Чи то під час прогулянки віддаленими гірськими маршрутами, чи у подорожі новою країною – користувачі завжди мають доступ до перекладу тексту навіть без підключення до інтернету. До речі, цікавий факт: найчастіше для роботи офлайн у світі завантажують англійську, арабську, іспанську, французьку, японську, німецьку, гінді, китайську та італійську мови.



14. Візуальний переклад – незамінний помічник у подорожах



Google Об’єктив (Lens) значно полегшує орієнтування в нових місцях. Використовуючи камеру, він накладає переклад безпосередньо на меню або дорожні знаки, щоб користувачі точно знали, що вони замовляють і куди прямують.



15. Популярність функції Circle to Search для перекладу на Android



Переклад – одна з найпопулярніших функцій інструмента Circle to Search («Обвести й шукати») на Android. Користувачі Android постійно використовують її, щоб миттєво дізнатися склад корейської косметики чи нарешті зрозуміти, про що співають у трендовому ролику.



16. Несподівані лідери серед мовних пар



Англійська та іспанська – це традиційний лідер, але стрімко зростає популярність перекладів з англійської на індонезійську, португальську, арабську та турецьку, а також на індійські мови (гінді, бенгальську, малаялам), що відображає стрімке зростання інтенсивності комунікацій у всьому світі.



17. ШІ допомагає батькам розуміти сленг підлітків



Google помічає цікаву тенденцію: люди дедалі частіше використовують ШІ-режим у Пошуку, щоб розібратися у сленгу покоління Альфа. Запити на кшталт «що таке clock it, maxxing або mogging» стримко зростають в Google Trends.



18. Переклад мовою емодзі



Чи стануть емодзі новою мовою світу? Google бачить, що користувачі все частіше просять ШІ «перекласти» звичайний текст у комбінації смайлів, щоб краще передати настрій та вайб.



19. Підвищення інтересу до американської жестової мови



Сьогодні люди все частіше шукають способи перекладу на американську жестову мову (ASL). Google спостерігає, як користувачі звертаються до ШІ-режиму в Пошуку, щоб отримати точні ASL-переклади. Згідно з даними Google Trends, за останні п’ять років інтерес до перекладу жестовою мовою сягнув історичного максимуму. Це свідчить про прагнення суспільства краще розуміти унікальні нюанси ASL та її глибоке культурне значення.



20. Найголовніші слова – про вдячність і любов



Технології змінюються, але те, що ми хочемо сказати одне одному, залишається незмінним. Протягом двадцяти років найпопулярнішим словом у Перекладачі незмінно залишається «Дякую». Також у топі цього тижня: «Як справи?», «Я тебе кохаю», «Привіт» та «Будь ласка».



За два десятиліття Google Перекладач пройшов величезний шлях, але його місія залишилася незмінною: об’єднувати людей. Що б ви не робили – тренували вимову, читали меню через камеру чи спілкувалися в реальному часі – Перекладач завжди поруч, щоб ви розуміли світ, а світ розумів вас.