Украинцы впервые в истории уничтожили мост дронами – The Telegraph

Операция длилась два месяца и завершилась подрывом моста через речку Конка в районе оккупированных Олешек.
Мост использовали российские войска для снабжения речных островов, с которых обстреливали жилые районы и украинские позиции в Херсоне.
Как это сделали:
▪️ Месяцы попыток разрушить мост авиабомбами и HIMARS не дали результата.
▪️ Прорыв случился после того, как оккупант опубликовал фото под стойками моста, выявив слабое место.
▪️ 426-й полк беспилотных систем морской пехоты разработал 50 кг кумулятивный заряд, который опускали тросом на уязвимые участки.
▪️ Британский дрон Malloy T-150 совершил 30 миссий за 60 дней, доставив 1,5 тонны взрывчатки и повредив конструкцию.
▪️ Финальный ракетный удар обрушил мост.
Дрон Malloy T-150 изначально задумывался как летающий мотоцикл для выпаса животных в Австралии, а не как оружие.
«Но на украинском поле боя все можно использовать по-новому», – отмечает The Telegraph.