Украинцы впервые в истории уничтожили мост дронами – The Telegraph

9 апреля 2026, 8:45

Операция длилась два месяца и завершилась подрывом моста через речку Конка в районе оккупированных Олешек.



Мост использовали российские войска для снабжения речных островов, с которых обстреливали жилые районы и украинские позиции в Херсоне.

Как это сделали:

▪️ Месяцы попыток разрушить мост авиабомбами и HIMARS не дали результата.

▪️ Прорыв случился после того, как оккупант опубликовал фото под стойками моста, выявив слабое место.

▪️ 426-й полк беспилотных систем морской пехоты разработал 50 кг кумулятивный заряд, который опускали тросом на уязвимые участки.

▪️ Британский дрон Malloy T-150 совершил 30 миссий за 60 дней, доставив 1,5 тонны взрывчатки и повредив конструкцию.

▪️ Финальный ракетный удар обрушил мост.



Дрон Malloy T-150 изначально задумывался как летающий мотоцикл для выпаса животных в Австралии, а не как оружие.

«Но на украинском поле боя все можно использовать по-новому», – отмечает The Telegraph.