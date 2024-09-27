Мост Патона и Метро могут в любой момент рухнуть

Специалисты обнаружили коррозию балок, трещины в поверхностях опор и разрушение бетона. Обычно мосты должны работать сто лет, но есть несколько возможных причин таких проблем:
▪️мосты получали большую нагрузку;
▪️ненадлежащий уход за инфраструктурными объектами;
Гендир "Киевавтодор" Федоренко отметил, что для улучшения ситуации на аварийных перегонах моста Метро будут установлены временные металлические поддерживающие конструкции. Сейчас на объекте уже начаты подготовительные работы.
В свою же очередь, по словам эксперта по мостостроению Минюковой, стоимость реконструкции моста Метро может обойтись городу в 500 млн долларов.