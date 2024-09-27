Мост Патона и Метро могут в любой момент рухнуть

27 сентября 2024, 16:15

Специалисты обнаружили коррозию балок, трещины в поверхностях опор и разрушение бетона. Обычно мосты должны работать сто лет, но есть несколько возможных причин таких проблем:

▪️мосты получали большую нагрузку;▪️ненадлежащий уход за инфраструктурными объектами;Гендир "Киевавтодор" Федоренко отметил, что для улучшения ситуации на аварийных перегонах моста Метро будут установлены временные металлические поддерживающие конструкции. Сейчас на объекте уже начаты подготовительные работы.В свою же очередь, по словам эксперта по мостостроению Минюковой, стоимость реконструкции моста Метро может обойтись городу в 500 млн долларов.