Зеленский объявил о реформе в украинской армии

4 мая 2026, 12:15

В апреле были согласованы ключевые направления реформы армии, а в мае планируется утвердить все детали, заявил Зеленский.

По его словам, реформа стартует в июне, и в том же месяце ожидаются первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения военнослужащих.

Президент поручил существенно увеличить денежные выплаты. Минимальное денежное обеспечение для тыловых должностей должно составлять не менее $685, тогда как для бойцов на передовой выплаты будут значительно выше. Особое внимание в реформе уделят пехоте. Для них планируется внедрение специальных контрактов с выплатами от $5.714 до $9.142 в зависимости от выполнения боевых задач.



Кроме того, предполагается изменить подходы к комплектованию подразделений и управлению личным составом. Планируется усилить контрактную систему, чтобы обеспечить четкие сроки службы и создать условия для поэтапного увольнения ранее мобилизованных военнослужащих с 2026 г. Президент также поручил военному руководству и министру обороны обсудить реформу с боевыми командирами и учесть их предложения.



Ожидается, что на следующей неделе будет представлен доклад с конкретными шагами реализации реформы, включая график повышения выплат с июня и обновленную систему контрактов.