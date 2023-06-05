В Україні заборонили продаж і використання ртутних термометрів

ВРУ ухвалила закон про приєднання нашої країни до Мінаматської конвенції про ртуть. Ця Конвенція передбачає поетапну відмову від речовини. Тож вже з 1 січня 2024 року продаж ртутних термометрів буде заборонений.
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