В Україні заборонили продаж і використання ртутних термометрів

5 июня 2023, 9:45

ВРУ ухвалила закон про приєднання нашої країни до Мінаматської конвенції про ртуть. Ця Конвенція передбачає поетапну відмову від речовини. Тож вже з 1 січня 2024 року продаж ртутних термометрів буде заборонений.