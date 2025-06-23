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23 июня 2025, 8:45

Зеленский ввел санкции против производителей российских беспилотников

Согласно указу президента, санкции направлены против 56 физлиц и 55 юридических из РФ и Китая. 

"Суспільне" со ссылкой на Офис президента сообщает, что новый пакет санкций касается физических и юридических лиц, причастных к разработке и производству российских беспилотников, в частности типа "Герань", "Орлан-10", SuperCam, а также FPV-дронов.
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