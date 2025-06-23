Китай мог передать РФ боеприпасы и дроны - The Economist

23 июня 2025, 8:15

СМИ отмечает, что дроны Shahed когда-то были напичканы американской микроэлектроникой, которую контрабандой ввозили через Азию, чтобы обойти санкции.

Однако новейшие из них напичканы китайскими деталями.



По данным ГУР Минобороны Украины, те дроны Shahed, которые использовались россией в этом году, имеют антенны, изготовленные в Китае. Один из образцов содержал только два американских компонента из 15.



The Economist отметил, что с начала полномасштабной войны Китай осторожно подходил к предоставлению военной помощи россии. По словам украинских и европейских чиновников, он отклонил некоторые российские запросы на помощь и оборудование и избегал крупномасштабных поставок готовых боеприпасов или летальной помощи, которые могли бы спровоцировать американские или европейские санкции.



"Но есть признаки того, что Китай подошел к этой черте — и, возможно, пересек ее", — говорится в статье.



Западные чиновники сообщили The Economist, что Китай оказывает различные формы поддержки россии с 2023 года, включая критически важные компоненты вооружения и гражданские беспилотники. Большая часть этого публично задокументирована в анализе обломков оружия посредством отслеживания поставок в открытых источниках и в случаях американских санкций против китайских компаний. Но эти должностные лица также указывают на "небольшие количества артиллерийских боеприпасов и военных беспилотников".



В начале 2023 года Китай рассматривал возможность отправки в россию партии 122-мм и 152-мм снарядов, но нет никаких признаков того, что он сделал это в больших масштабах. Позже в том же году украинские войска обнаружили минометные снаряды китайского производства недалеко от Мелитополя. Неясно, были такие поставки осуществлены напрямую из Китая или косвенно из третьих стран, где китайское стрелковое оружие и боеприпасы распространены повсеместно.



СМИ отмечает, что ситуация с военными беспилотниками "более тревожная". В прошлом году информационное агентство Reuters сообщило, что рф разработала и провела летные испытания новой модели беспилотника "Гарпия-3" — по сути, копии иранского Shahed — в Китае с помощью китайских фирм.



В то же время на практике китайское оружие гораздо менее важно для россии, чем китайские компоненты и инструменты, говорится в статье.



Китай также активизировал сотрудничество с россией другими способами, рассказал высокопоставленный украинский чиновник по безопасности, который утверждает, что китайские лидеры, возможно, пытаются противостоять американским дипломатическим усилиям по расколу между россией и Китаем. Этот чиновник отметил, что Китай помог россии производить взрывчатые вещества (Китай доминирует на мировом рынке нитроцеллюлозы, ключевого ингредиента) и оптоволоконные кабели, используемые в помехозащищенных беспилотных летательных аппаратах с проводным управлением, которые становятся все более важными на поле боя.