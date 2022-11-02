Игровая гарнитура GMNG с объёмным звучанием

2 ноября 2022, 10:15

Бренд GMNG представил новую модель игровой гарнитуры – HS-L820G. Особенность устройства в поддержке виртуального звука 7.1 и сглаженном и обтекаемом дизайне.



Гарнитура выглядит массивной. Но при этом устройство оставляет приятное впечатление при использовании. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика. Конструктивные элементы и соединения подогнаны друг к другу плотно, стык в стык. Реализация идеи "гладкости" в сочетании с цветовым оформлением делает экстерьер гарнитуры запоминающимся.

Благодаря адаптивному оголовью с мягкой подушкой гарнитура без сложных манипуляций подстраивается под размер головы пользователя. Мягкие амбушюры из экокожи плотно прилегают к ушам и не пропускают посторонние шумы. Не смотря на вес 420 грамм гарнитура не вызывает чувства усталости при игровых сессиях в несколько часов.



Специальная технология обработки звука создаёт виртуальный эффект звучания 7.1. Игрок может понять с какой стороны крадётся противник и успеть предпринять необходимые для победы действия. Кроме этого, пользователь сильнее погружается в атмосферу игры и создаётся полное ощущение реализма происходящего вокруг.



Полноценная передача звука всего частотного диапазона достигается благодаря применению 50 мм драйверы на неодимовых магнитах. Наушники отрабатывают звук в диапазоне 20 - 20 000 Гц. Чувствительности динамика в 95 дБ и мощности в 50 мВт достаточно для создания необходимого и комфортного уровня громкости звука.



Управление гарнитурой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, расположенного на кабеле. Такое расположение позволяет управлять звуком, не глядя во время игры. Пользователю доступны опции: регулировка громкости, включение и выключение микрофона и подсветки гарнитуры.



Микрофон расположен на сдвигаемой дужке. При необходимости микрофон можно убрать, подняв его. Функция пассивного шумоподавления микрофона отфильтровывает лишние звуки и общению с командой не будут мешать находящиеся рядом люди или другие источники шума.



Усиленный кабель в тканевой оплетке устойчив к разрыву и изгибам. Длина кабеля 2,2 метра. Гарнитура с таким кабелем прослужит долго и длины кабеля хватит чтобы подключиться к разъёму на тыльной стороне корпуса ПК, расположенного под столом.