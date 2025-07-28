РФ вперше застосувала ракети нового покоління "повітря–повітря"

28 июля 2025, 13:45

Російські винищувачі Су-35 почали використовувати ракети К-77М проти української авіації — зафіксовано уламки й фото з озброєнням.



Це перше підтверджене бойове застосування нової ракети середньої дальності, розробленої «Вимпелом» для заміни Р-77-1.

К-77М вирізняється класичним оперенням, активною АФАР-гсн та дворежимним двигуном, що підвищує максимальну дальність до 190 км (порівняно з 110 км у Р-77-1). Очевидно, її також адаптовано для інтеграції у внутрішні відсіки Су-57.Утім, на фото з фронту видно лише одну таку ракету на Су-35 — інші підвіски займають старі моделі. Це свідчить про обмежене виробництво: РФ ще не має масових партій «Изделия 180».Ключове — це перехід до нової генерації авіаційного озброєння, здатного діяти на дальності, критичній для умов насиченого РЕБ. Якщо заявлені характеристики реальні, К-77М потенційно може створити додаткові ризики для літаків-заправників, розвідників і навіть далекобійної ППО.Практичні наслідки:РФ тестує на війні серійність та ефективність нової ракети перед інтеграцією у Су-57;одиничні запуски поки не змінюють балансу в повітрі, але вказують на інвестиції в «контроль неба»;нова гсн (АФАР) підвищує стійкість до РЕБ, що є викликом для українських літаків з радянською спадщиною.К-77М — ще не «гра змінила правила», але вже важливий сигнал: Росія не лише розпродує старе, а й намагається серійно запускати нові технології у війні проти України.