РФ модернізує свої сили на Курильських островах, - Міноборони Японії

16 июля 2025, 11:15

У звіті зазначається, що РФ збільшує свою військову присутність, модернізує підрозділи і розгортає нове озброєння, включаючи ракети класу «земля-корабель» і винищувачі.



Уряд також занепокоєний масштабними навчаннями в повітряному і морському просторі регіону.