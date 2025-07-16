У звіті зазначається, що РФ збільшує свою військову присутність, модернізує підрозділи і розгортає нове озброєння, включаючи ракети класу «земля-корабель» і винищувачі.
Уряд також занепокоєний масштабними навчаннями в повітряному і морському просторі регіону.
16 июля 2025, 11:15
РФ модернізує свої сили на Курильських островах, - Міноборони Японії
У звіті зазначається, що РФ збільшує свою військову присутність, модернізує підрозділи і розгортає нове озброєння, включаючи ракети класу «земля-корабель» і винищувачі.
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