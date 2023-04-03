GIGABYTE представляет блок питания UD1300GM стандарта PCIE 5.0

3 апреля 2023, 14:45

GIGABYTE анонсирует новый блок питания UD1300GM PG5, в полном объеме отвечающий всем требованиям стандартов PCI Express 5.0 и Intel ATX 3.0.

Модель GIGABYTE UD1300GM PG5 поставляется вместе с высококачественным оригинальным 16-контактным кабелем, средствами которого осуществляется энергообеспечение графических плат поколения PCIe Gen5. Схемотехника UD1300GM PG5 выполнена в полном соответствии с фирменной концепцией GIGABYTE Ultra Durable, предусматривающей ставку на высококачественную элементную базу и актуальные прогрессивные технологии. Новинка GIGABYTE – это оптимальный блок питания для поклонников современных видеоигр на ПК и энтузиастов оверклокинга, на уровне конструктива и схемотехники предусматривающий гарантированное взаимодействие с современными графическими платами и продуктами аналогичного назначения следующего поколения.

Модель UD1300GM PG5 удовлетворяет требованиям стандарта ATX 3.0 и обеспечивают гарантированную поддержку графических плат PCIe 5-поколения, включая современные решения и будущие продукты, которым потребуется дополнительная подводимая мощность, необходимая флагманской видеоподсистеме. В настояшее время питание большинства типовых графических плат осуществляется подключением трех 8-контактных разъемов, в отличие от одного 16-контактного, в соответствии с новыми требованиями к энергообеспечению продуктов PCIe 5-поколения. Представленный GIGABYTE блок питания UD1300GM PG5 оснащен 16-контактным разъемом и фирменным кабелем целевого назначения, функционала которого достаточно для энергообеспечения как уже поступивших в продажу, так и находящихся в разработке графических плат поколения PCIe Gen5. Средствами 16-контактного кабеля PCIe Gen5 подводимая мощность способна достигать величины 600 Вт, сокращается количество необходимых для подключения силовых кабелей, значительно упрощается процедура инсталляции и высвобождается дополнительное пространство внутри корпуса системного блока, с целью обеспечить беспрепятственное циркулирование конвекционных воздушных потоков. Блок питания UD1300GM PCIE 5.0 полностью отвечает требованиям стандарта Intel PSDG ATX 3.0 (основной документ для проектирования БП нового поколения), предусматривает защиту компонентов в условиях девиации мощности до 200%, и демонстрирует КПД на уровне 70% при минимальной нагрузке, гарантированно обеспечивая регламентированные значения ключевых параметров цепей питания.В рамках концепции GIGABYTE Ultra Durable в составе блока питания UD1300GM PG5 применяются исключительно высококачественные электронные компоненты и материалы. В частности, высоконадежные японские конденсаторы, фирменный комплекс мер защиты ключевых элементов от перегрева, 140-мм интеллектуальный вентилятор с гидравлическим подшипником (HYB), а также набор востребованных схемотехнических решений, призванных обеспечить всестороннюю защиту цепей питания, включая комплексную защиту OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP. Реализованная схема позволяет организовать качественное энергоснабжение базовых компонентов ПК их стабильное функционирование на протяжении всего периода эксплуатации. Наряду с этим, в активе модели UD1300GM PG5 сертификат 80 PLUS Gold, модульный конструктив, оригинальный дизайн и довольно компактные для устройств подобного класса габариты. Новый продукт GIGABYTE в полной мере соответствует представлениям многочисленной армии поклонников компьютерных игр и энтузиастов оверклокинга о современном блоке питания для мощного игрового ПК.Компания GIGABYTE на регулярной основе проектирует и выпускает блоки питания, удовлетворяющие требованиям стандартов PCI Express 5.0 и ATX 3.0. В этом контексте, кроме новинки, в настоящее время мы предлагаем модели мощностью 1000 Вт и 850 Вт (модели UD1000GM PCIE 5.0 вер.2.0 и UD850GM PCIE 5.0 вер.2.0, соответственно). Таким образом, в зависимости от системных требований и расчетной потребляемой мощности, наши клиенты могут выбрать подходящий именно им продукт, который позволит раскрыть потенциал современных высокопроизводительных графических плат GeForce RTX 40-серии в полном объеме. Блоки питания GIGABYTE семейства UD обеспечивают высококачественное питание и стабильную работу ключевых подсистем ПК в течение всего жизненного цикла. Это наилучшее решение для энергообеспечения новейшей дискретной графики поколения PCIe Gen5.