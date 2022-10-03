MSI представляет первые в мире блоки питания стандарта ATX 3.0

3 октября 2022, 13:15

Компания MSI представляет два новых блока питания, соответствующих стандарту ATX 3.0 – модели MEG Ai1300P PCIE5 и MPG A1000G PCIE5.

Обе они отлично подходят для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40-серии, а также предлагают пользователю целый ряд полезных дополнительных функций. MEG Ai1300P PCIE5 имеет сертификацию энергоэффективности «80 PLUS Platinum», а MPG A1000G PCIE5 – сертификацию «80 PLUS Gold».

И у модели MEG Ai1300P PCIE5, и у MPG A1000G PCIE5 имеется разъем, совместимый со стандартами PCIe 5.0 и Intel PSDG ATX 3.0. Этот встроенный 16-контактный разъем PCIe, способный выдать до 600Вт энергии, делает их оптимальным выбором для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии. Кроме того, данные блоки питания уверенно справляются с кратковременными скачками потребления, характерными для высокопроизводительных компонентов. Они способны выдержать общие скачки мощности величиной до 200% от номинальной и скачки энергопотребления видеокарты величиной до 300% от номинальной.



MEG Ai1300P PCIE5 выделяется среди других блоков питания наличием интеллектуального чипа, который может использоваться с программным обеспечением MSI Center для отслеживания в режиме реального времени уровня энергопотребления видеокарты и центрального процессора, а также общего потребления всего компьютера. Также пользователь может переключаться между двумя режимами регулировки вентилятора: производительным и бесшумным. И, наконец, поддерживается переключение между режимами с одиночной и несколькими выходными шинами питания – с учетом электробезопасности и ограничений по силе тока.

MEG Ai1300P PCIE5 и MPG A1000G PCIE5 – весьма тихие устройства. В первом используется эксклюзивный вентилятор MEG Silent Gale P12, скорость которого может автоматически регулироваться в зависимости от нагрузки и температуры (режим Intelligent Fan Mode в приложении MSI Center). Вторая же модель поддерживает бесшумный режим работы (включен по умолчанию; отключается нажатием на соответствующую кнопку): вентилятор полностью останавливается, если нагрузка не превышает 40%.Беспроблемная работа блока питания важна для всей компьютерной системы. Обе новые модели готовы справиться с любыми нагрузками за счет применения отборных компонентов, включая японские конденсаторы, рассчитанные на температуру в 105°С. В них реализованы все меры электрозащиты (OCP/OTP/OVP/OPP/UVP/SCP). Для охлаждения конденсаторов в модели MEG Ai1300P PCIE5 используются многочисленные радиаторы. Оба устройства поставляются с 10-летней ограниченной гарантией (ее условия зависят от конкретной страны).Новые блоки питания MEG Ai1300P PCIE5 и MPG A1000G PCIE5 спроектированы с учетом удобства установки. Они меньше, чем обычные устройства их класса, и поэтому обладают широкой совместимостью с различными компьютерными корпусами. Полностью модульная конструкция означает, что при сборке можно будет пользоваться только теми кабелями, которые нужны для конкретной конфигурации. Это упрощает процесс сборки ПК и помогает получить более аккуратный результат.