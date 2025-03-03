MSI представляет новейшие блоки питания высокой мощности

3 марта 2025, 11:15

Компания MSI представляет два блока питания высокой мощности - MEG Ai1600T PCIE5 и MPG A1250GS PCIE5.



Обе модели обладают сертификациями 80 PLUS, Cybenetics и PPLP, а также совместимы со стандартами ATX 3.1 и PCIe (CEM) 5.1. Два «родных» разъема 12V-2x6 и двухцветные кабели обеспечат полную совместимость с двумя видеокартами стандарта PCIe 5.1. Таким образом, эти блоки питания будут отличным выбором для компьютеров с мощными графическими подсистемами, например теми, что применяются для задач машинного обучения.



MEG Ai1600T PCIE5 – это первый в мире блок питания с серверного класса транзисторами SiC MOSFET производства Infineon, которые отличаются пониженной рабочей температурой и оптимизированным теплорассеиванием, что положительно сказывается на эффективности. Благодаря использованию таких компонентов блок питания работает стабильнее и экономичнее, чему также способствует цифровая система управления. Как результат, устройство соответствует требованиям самого строгого стандарта энергоэффективности – 80 PLUS Titanium.

Рассчитанный на флагманские видеокарты, MEG Ai1600T PCIE5 способен выдержать скачки мощности величиной до 235% от номинальной и предлагает два кабеля 12V-2x6 с двухцветной маркировкой, облегчающей правильное подключение.В MEG Ai1600T PCIE5 применяются плоские трансформаторы, благодаря чему блок питания получается более компактным (всего 190 мм длиной) по сравнению с традиционными моделями, а внутри его корпуса остается больше пространства для организации эффективного охлаждения.Также MEG Ai1600T PCIE5 оптимизирован с точки зрения акустических характеристик. Благодаря цифровой системе регулировки вентилятора, уровень шума при его работе – очень низкий, о чем свидетельствует сертификация PPLP уровня S. Более того, устройство может останавливать вентилятор под низкими нагрузками и становиться полностью бесшумным. Функциональность блока питания дополняет программное обеспечение Gaming Intelligence (G.I.), которое служит для мониторинга уровня загрузки центрального и графического процессоров в режиме реального времени, что позволяет оптимально регулировать скорость вращения вентиляторов при различных сценариях использования компьютера.MPG A1250GS PCIE5 – новая подсерия в рамках серии MPG. Буква «S» – от английского «Silent» («Тихий») – означает особо тихую работу, но без ущерба для остальных характеристик. Модель совместима со стандартом ATX 3.1 и обладает сертификациями энергоэффективности 80 PLUS Gold, Cybenetics и PPLP. Карбоново-черное оформление с оригинальным узором соответствует дизайну материнских плат серии MPG 800.По сравнению с предыдущими блоками питания серии MPG модель MPG A1250GS PCIE5 предлагает повышенную мощность (1250 ватт) и два разъема 12V-2x6 для флагманских видеокарт и конфигураций с двумя графическими процессорами. Как и ранее, в ней применяются японские конденсаторы, рассчитанные на 105°С, и долговечный вентилятор с гидродинамическим подшипником. Также в блоке питания реализован комплекс технологий электрозащиты, предотвращающих повреждение в случае перепадов напряжения и перегрузок.Особое внимание при разработке устройства было уделено удобству использования. Изготовленные из высококачественных материалов кабели в оплетке с тиснением легко гнутся, что облегчает их прокладку внутри корпуса, чему также помогает предустановленный органайзер. Таким образом, данный блок питания позволит легко собрать аккуратно выглядящий, современный компьютер – одновременно и красивый, и функциональный.