GIGABYTE анонсирует новые компактные блоки питания

26 июня 2020, 12:45

GIGABYTE представляет три новых компактных блока питания – 750-Вт модель P750GM (сертификат 80 PLUS Gold, модульный конструктив), 550-Вт модель P550B и 450-Вт модель P450B (обе сертифицированы на соответствие стандарту 80 PLUS Bronze).

Благодаря доработанной схемотехнике и применению высококачественной элементной базы инженерам GIGABYTE удалось внести изменения в дизайн новинок таким образом, что 750- Вт блок питания, длина которого прежде составляла 160 мм или даже 180 мм, стал значительно компактнее (длина уменьшена до 140 мм). Приобретенный опыт доказывает, что производительность и стабильность параметров блока питания можно совершенствовать вне зависимости от его габаритов. Компактные блоки питания идеальным образом подходят для установки в набирающие популярность малогабаритных шасси, при этом функциональность и производительность готовых решений получается вполне сопоставима с характеристиками современных типовых настольных ПК.



Модель P750GM с паспортной мощностью 750 Вт удовлетворяет требованиям по мощности к ПК с высокопроизводительным ЦП и графической платой, таким образом, владельцы игровых систем могут быть абсолютно уверены в качестве энергоснабжения ключевых компонентов и полностью погрузиться в атмосферу любимых игр. Все установленные в P750GM основные конденсаторы изготовлены в Японии, модель сертифицирована на соответствие стандарту 80 PLUS Gold, а КПД блока питания при типовой нагрузке составляет не менее 90%, что позволяет обеспечить надлежащие параметры и стабильное питание, на фоне высокой энергоэффективности продукта и экономии электроэнергии. Благодаря полностью модульной конструкции пользователь может подключить только те кабели, которые действительно необходимы, это позволяет организовать теплорассеивание оптимальным образом, что благотворно сказывается на вентиляции внутри корпуса. Конструктивом модели P750GM предусмотрены выделенные линии питания процессора по схеме 8 + 8 контактов или 8 + 4 контакта разъемов ATX 12 В, что позволяет успешно применять блок питания в составе ПК на базе материнских плат среднего и верхнего ценового диапазона. Кроме того, модель P750GM выгодно отличает функция Fan Stop, средствами которой полностью прекращается вращение вентилятора в режиме ожидания или потребления энергии менее 20%, что позволяет значительно увеличить срок службы изделия.



Мощность блоков питания P550B и P450B составляет 550 Вт и 450 Вт соответственно. Поскольку оба блока изготовлены на базе высококачественных компонентов, удостоены сертификата 80 PLUS Bronze, демонстрируют КПД не менее 85%, позволяя при этом экономить на электроэнергии, целесообразность из применения в составе недорогих ПК массового спроса не вызывает сомнений. Модели укомплектованы качественным 120-мм вентилятором на гидравлическом подшипнике, при этом зона взаимодействия втулки и оси в 1,4 раза превышает длину аналогичного контакта для типового подшипника скольжения, на фоне минимального уровня шума при работе.



Кроме высококачественной элементной базы, в активе трех новых блоков питания реализация на должном уровне всех основных схем защиты от перегрузок по току и напряжению – OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP, что гарантирует безупречную работу ПК, оснащенных такими БП, в течение длительного времени. Простая и эффективная схема реализации выделенной шины +12 В позволяет задействовать ее без необходимости перераспределения мощности. Дополнив линейку блоков питания тремя моделями, компания GIGABYTE удовлетворяет спрос игроков на устройства различной мощности и приемлемой стоимости, при этом, любая система, в которой установлены такие БП, может эксплуатироваться в течение длительного времени без ущерба для ее производительности и надежности.