Antec представила блоки питания NeoECO на 550 и 650 Вт

Продуктовый портфель блоков питания Antec пополнился новинками серии NeoECO на 550 Вт и 650Вт.
Оба устройства получили сертификацию 80 Plus Bronze. В конструкции их применены 100% японские конденсаторы.
Охлаждение возложено на 120-мм вентилятор. Согласно информации производителя, у этого кулера небольшой уровень шума.
Конструкция устройств не модульная.
Безопасность полностью на наборе технологий CircuitShield:
UVP - защита от понижения напряжения;
OVP - защита от превышения напряжения;
OCP - защита от превышения нагрузки;
OTP - защита от превышения температуры;
SCP - защита от короткого замыкания.
Стоимость новинок на данный момент не называется. Точно также не известна и дата релизов их в розницу.