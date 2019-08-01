1 августа 2019, 11:15

Antec представила блоки питания NeoECO на 550 и 650 Вт

Продуктовый портфель блоков питания Antec пополнился новинками серии NeoECO на 550 Вт и 650Вт.




Оба устройства получили сертификацию 80 Plus Bronze. В конструкции их применены 100% японские конденсаторы.

Охлаждение возложено на 120-мм вентилятор. Согласно информации производителя, у этого кулера небольшой уровень шума.

Конструкция устройств не модульная.

Безопасность полностью на наборе технологий CircuitShield:

UVP - защита от понижения напряжения;
OVP - защита от превышения напряжения;
OCP - защита от превышения нагрузки;
OTP - защита от превышения температуры;
SCP - защита от короткого замыкания.

Стоимость новинок на данный момент не называется. Точно также не известна и дата релизов их в розницу.


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