Antec представила блоки питания NeoECO на 550 и 650 Вт

1 августа 2019, 11:15

Продуктовый портфель блоков питания Antec пополнился новинками серии NeoECO на 550 Вт и 650Вт.





Оба устройства получили сертификацию 80 Plus Bronze. В конструкции их применены 100% японские конденсаторы.



Охлаждение возложено на 120-мм вентилятор. Согласно информации производителя, у этого кулера небольшой уровень шума.



Конструкция устройств не модульная.



Безопасность полностью на наборе технологий CircuitShield:



UVP - защита от понижения напряжения;

OVP - защита от превышения напряжения;

OCP - защита от превышения нагрузки;

OTP - защита от превышения температуры;

SCP - защита от короткого замыкания.



Стоимость новинок на данный момент не называется. Точно также не известна и дата релизов их в розницу.