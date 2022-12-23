HIPER представил новую линейку игровых блоков питания и компьютерных корпусов

Компания HIPER, один из ведущих производителей игровой электроники и потребительской техники, представила новый модельный ряд блоков питания и целую серию компьютерных корпусов «Mid-Tower».
Четыре модельных ряда блоков питания (БП) включают в себя: базовые модели серии HPM (ОЕМ) c мощностями на 400 - 600 Вт, которые отлично подойдут для начинающих геймеров; модели продвинутых офисных конфигураций, допускающих подключение дискретных видеокарт. Блоки питания оснащены защитой от перегрузок, перенапряжения и коротких замыканий.
Продвинутая серия блоков питания HPC (ОЕМ) с мощностями 450 - 650 обладает эффективностью 80% и оснащена вентилятором 120 мм с пониженным уровнем шума – эти блоки питания идеально подойдут для сбалансированных игровых конфигураций.
Модели HPB-D с мощностями 550 – 750 Вт имеют эффективность 85% и соответствуют стандарту 80 PLUS Bronze. Они оснащены усовершенствованными вентиляторами 120 мм с адаптивной скоростью вращения, зависящей от температуры в корпусе, EMI фильтром для снижения уровня электромагнитных пульсаций и технологией DC-DC для повышения энергоэффективности.
Модели HPB-FMK2 от HIPER с мощностями на 600 – 850 Вт обладают самыми лучшими характеристиками: эффективность 93%, соответствующая стандарту 80 PLUS GOLD, полностью модульная система кабелей для максимальной гибкости конфигурирования, оптимизированный для бесшумной работы вентилятор 120 мм, технология DC-DC, два EMI фильтра, технология DC-DC и резонансный энергоэффективный импульсный преобразователь Full LLC Bridge.
Все модели новых компьютерных корпусов, которые представил производитель, выполнены из качественных материалов и очень легки в сборке. Для установки комплектующих пользователю не понадобятся никакие инструменты.
Компьютерные корпуса HIPER отличаются футуристичным дизайном и яркой ARGB подсветкой, (кроме модели M11 FRGB-WT), которую можно синхронизировать с остальными элементами внутри ПК.
Модели начального уровня HIPER Gaming M62, М65, А68, OB, OW и M11 FRGB-WT формата Mid-Tower отлично подойдут как геймерам, так и обычным пользователям. Корпуса поддерживают стандартный размер материнской платы ATX, имеют виброгасящие крепежи и оборудованы вентиляторами на передней и задней панелях. Каждая модель имеет индивидуальный стильный дизайн, который смотрится еще эффективнее за счет RGB подсветки и прозрачных панелей.
Серия моделей среднего уровня PB81, BW81 и BH33 отличается увеличенным форм-фактором для материнской платы EATX, чтобы пользователь имел больше возможностей для создания персональной комплектации. Вентиляция и охлаждение выполнены на высоком уровне, корпус оснащен ARGB подсветкой, которая подчеркивает эстетику современных технологий.
Продвинутую категорию корпусов составляют модели DCW, DCB, СС BG. Все они, помимо вышеперечисленных свойств, имеют предустановленный 14-сантиметровый вентилятор под материнской платой, который позволит эффективнее охлаждать компоненты под высокой нагрузкой.