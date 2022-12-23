HIPER представил новую линейку игровых блоков питания и компьютерных корпусов

23 декабря 2022, 13:45

Компания HIPER, один из ведущих производителей игровой электроники и потребительской техники, представила новый модельный ряд блоков питания и целую серию компьютерных корпусов «Mid-Tower».

Четыре модельных ряда блоков питания (БП) включают в себя: базовые модели серии HPM (ОЕМ) c мощностями на 400 - 600 Вт, которые отлично подойдут для начинающих геймеров; модели продвинутых офисных конфигураций, допускающих подключение дискретных видеокарт. Блоки питания оснащены защитой от перегрузок, перенапряжения и коротких замыканий.

Продвинутая серия блоков питания HPC (ОЕМ) с мощностями 450 - 650 обладает эффективностью 80% и оснащена вентилятором 120 мм с пониженным уровнем шума – эти блоки питания идеально подойдут для сбалансированных игровых конфигураций.



Модели HPB-D с мощностями 550 – 750 Вт имеют эффективность 85% и соответствуют стандарту 80 PLUS Bronze. Они оснащены усовершенствованными вентиляторами 120 мм с адаптивной скоростью вращения, зависящей от температуры в корпусе, EMI фильтром для снижения уровня электромагнитных пульсаций и технологией DC-DC для повышения энергоэффективности.



Модели HPB-FMK2 от HIPER с мощностями на 600 – 850 Вт обладают самыми лучшими характеристиками: эффективность 93%, соответствующая стандарту 80 PLUS GOLD, полностью модульная система кабелей для максимальной гибкости конфигурирования, оптимизированный для бесшумной работы вентилятор 120 мм, технология DC-DC, два EMI фильтра, технология DC-DC и резонансный энергоэффективный импульсный преобразователь Full LLC Bridge.



Все модели новых компьютерных корпусов, которые представил производитель, выполнены из качественных материалов и очень легки в сборке. Для установки комплектующих пользователю не понадобятся никакие инструменты.



Компьютерные корпуса HIPER отличаются футуристичным дизайном и яркой ARGB подсветкой, (кроме модели M11 FRGB-WT), которую можно синхронизировать с остальными элементами внутри ПК.



Модели начального уровня HIPER Gaming M62, М65, А68, OB, OW и M11 FRGB-WT формата Mid-Tower отлично подойдут как геймерам, так и обычным пользователям. Корпуса поддерживают стандартный размер материнской платы ATX, имеют виброгасящие крепежи и оборудованы вентиляторами на передней и задней панелях. Каждая модель имеет индивидуальный стильный дизайн, который смотрится еще эффективнее за счет RGB подсветки и прозрачных панелей.

Серия моделей среднего уровня PB81, BW81 и BH33 отличается увеличенным форм-фактором для материнской платы EATX, чтобы пользователь имел больше возможностей для создания персональной комплектации. Вентиляция и охлаждение выполнены на высоком уровне, корпус оснащен ARGB подсветкой, которая подчеркивает эстетику современных технологий.Продвинутую категорию корпусов составляют модели DCW, DCB, СС BG. Все они, помимо вышеперечисленных свойств, имеют предустановленный 14-сантиметровый вентилятор под материнской платой, который позволит эффективнее охлаждать компоненты под высокой нагрузкой.