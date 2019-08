Новый блок питания Fractal Design

2 августа 2019, 11:15

С сегодняшнего дня в продажу поступает новая модель Fractal Design –производительный вентилятор Ion+ Platinum модульной конструкции для корпусов ПК ,созданный с акцентом на минимальный уровень шума при работе, повышенную гибкость кабелей и превосходное качество выходного сигнала.В полупассивном режиме Zero RPM с выбором пользователем принудительное охлаждение включается только по необходимости. Впрочем, даже после включения вентилятор работает едва слышно благодаря тщательно подобранному профилю лопастей, позволившему до предела снизить минимальную скорость вращения.Одной из наиболее революционных новых особенностей блоков питания Ion+ являются кабели постоянного тока UltraFlex собственной разработки Fractal Design. Особо высокая плотность жил в сочетании со специально разработанной формулой изоляционного материала позволила снизить диаметр проводников до всего 0,08 мм – в два раза тоньше, чем в конкурирующих продуктах – без ущерба для КПД или допустимой нагрузки по току. В отличие от традиционных жёстких аналогов кабели UltraFlex легко сгибаются и скручиваются без каких-либо последствий, значительно облегчая прокладку кабелей и монтаж компонентов системы.Надёжность блоков питания Ion+, которые предлагаются в вариантах мощностью 560, 660, 760 и 860 Вт, соответствуют спецификации 80PLUS® Platinum и снабжены полным комплексом средств электрозащиты, подтверждается расширенной 10-летней гарантией для Вашей дополнительной уверенности в их бесперебойной работе.Основные характеристикиПровода постоянного тока UltraFlex собственной разработки Fractal Design отличаются невероятной гибкостью и максимально упрощают прокладку кабелей и подключение компонентов без лишних сложностей – просто согните и уложите их так, как необходимоБлок питания комплектуется специально разработанным 140 мм вентилятором Fractal Design серии Dynamic, который отличается исключительно низкой минимальной скоростью вращения и оснащён гидродинамическим подшипником с подтверждённой долговечностьюСоответствие спецификации 80PLUS Platinum благодаря оптимальным электрическим характеристикам и пониженному выделению теплаПолупассивный режим Zero RPM с выбором пользователем: бесшумная работа в пассивном режиме при низкой нагрузке либо постоянная работа вентилятора на низких оборотах для дополнительного охлажденияИсключительное качество выходного сигнала с точной стабилизацией напряжения и сверхнизким уровнем пульсацииПолностью модульная конструкция для аккуратной внутренней компоновки и максимально простого монтажаВысококачественные японские конденсаторы с максимальной рабочей температурой 105° C для повышенной надёжности и долговечностиКомпактные размеры при глубине 150 мм обеспечивают дополнительное пространство для размещения кабелейЗащита от перегрузки по мощности и напряжению, от короткого замыкания, низкого напряжения, перегрузки по току и перегреваСверхдлинный кабель ATX 24-pin длиной 600 мм и кабель 4+4 pin длиной 700 ммРасширенная 10-летняя гарантия