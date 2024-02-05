Huawei забезпечила Національний авіаційний університет новим серверами

5 февраля 2024, 17:15

1 лютого 2024 року компанія «Хуавей Україна» передала Національному авіаційному університету фірмове серверне обладнання.

Новітнє рішення Huawei допомагає керувати тисячами точок доступу по всій країні, розмежовувати права доступу для кожного користувача, моніторити підключення, управляти безпекою, аналізувати трафік, переглядати повну статистику поточного доступу тощо. Таким чином, працюючи з новим устаткуванням, студенти ЗВО зможуть випробовувати на практиці сучасні стандарти сфери інформаційно-телекомунікаційних технологій. У майбутньому на цьому сервері планується розгортання і масштабування студентських проєктів.

«Ми вже давно співпрацюємо з компанією «Хуавей Україна», яка надає нам можливість навчати студентів передовим технологіям на практиці і передає необхідне для цього устаткування. Так, серед наших спільних реалізованих проєктів — точки доступу Wi-Fi у бомбосховищах, передача сервера та іншого мережевого обладнання, що згодом буде застосоване для навчання у межах ICT Academy Huawei. Ми щиро вдячні компанії за плідну співпрацю і сподіваємося, що вона продовжиться й надалі, допомагаючи підвищити рівень конкурентоспроможності наших випускників», — прокоментував Роман Одарченко, декан факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ.Полегшити виконання лабораторних робіт студентам допоможуть інструкції та документація Huawei, а також зручний додаток CloudCampus APP. Huawei NCE-Campus дозволяє крок за кроком виконувати різноманітні процеси, зокрема приєднання до мереж Wi-Fi, вхід до вебінтерфейсу, додавання точок доступу до сайту та налаштування SSID. Також за допомогою сучасного рішення Huawei для кожної групи студентів можна налаштувати унікальне найменування бездротової мережі (SSID) із різними параметрами безпеки. Тобто в межах університетської лабораторії студенти зможуть навчитися підключати точки доступу, обмежувати швидкість передачі даних, перевіряти статистику тощо.«Сьогодні, продовжуючи нашу співпрацю з Національним авіаційним університетом, ми передаємо новітній сервер, який допоможе не тільки навчити студентів справлятися з кіберзагрозами та керувати Wi-Fi-обладнанням на сучасному рівні, а й захистить мережу самого університету. Ми розпочинаємо 2024 рік із корисної справи та будемо підтримувати заклад і надалі. Сподіваюся, що незабаром ми створимо ICT Academy Huawei, яка допомагатиме студентам набувати практичних знань і навичок, виконуючи різні завдання та вивчаючи обладнання Huawei», — підкреслив Володимир Білавка, заступник директора з питань персоналу компанії «Хуавей Україна».Партнером і виконавцем проєкту виступив БФ «Фонд освітніх ініціатив», який також активно розвиває ІТ-галузь в Україні. «НАУ є унікальним закладом світового рівня. Він готує фахівців не лише для економіки України, а й світу. Для університету важливо, щоб ІТ-інфраструктура працювала надійно. Тому я радий, що така соціально відповідальна компанія, як «Хуавей Україна», продовжує підтримувати цей навчальний заклад», — зазначив Антон Дзюба, голова правління Фонду освітніх ініціатив.