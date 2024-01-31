Huawei подарувала сервери Державному університету інформаційних технологій

31 января 2024, 12:15

30 січня 2024 року компанія «Хуавей Україна» передала Державному університету інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ) серверне обладнання Huawei NCE-Campus, що застосовуватиметься для освітніх цілей.

Партнером і виконавцем проєкту виступив БФ «Фонд освітніх ініціатив». Це рішення дозволяє точкам доступу приєднуватися до системи iMaster NCE-Campus та створювати власні Wi-Fi-мережі. Це надасть студентам змогу опановувати сучасні стандарти телекомунікацій. Зокрема, iMaster NCE-Campus із вбудованим штучним інтелектом допомагає керувати сотнями та тисячами точок доступу по всій країні, розмежовувати права доступу для кожного користувача, моніторити підключення, керувати безпекою, аналізувати трафік, переглядати повну статистику поточного доступу тощо.



Завдяки новому серверному обладнанню від Huawei студенти ДУІКТ здійснюватимуть вхід за обліковими записами груп, використовуючи серійні номери устаткування. Для підключення точок доступу застосовуватимуться фізичні порти на комутаторі. Також за допомогою сучасного рішення Huawei для кожної групи студентів можна налаштувати унікальне найменування бездротової мережі (SSID) із різними параметрами безпеки.



"Ми вдячні «Хуавей Україна» за значний внесок у розвиток нашої кафедри, на базі якої функціонує ІКТ Академія Huawei. Ми отримали апаратну складову з вивчення мереж зв’язку у вигляді сучасного серверного і мережевого обладнання, яке дає змогу студентам опановувати не лише теоретичні знання, а й практичні навички. Наступним кроком у нашій співпраці стане підготовка інструкторів Академії ІКТ за такими напрямами, як інтернет речей, штучний інтелект, Big Data тощо. Закінчивши ці курси, студенти отримають сертифікат, який стане своєрідною перепусткою до першого робочого місця в міжнародній компанії», — сказала Каміла Сторчак, завідувачка кафедри Інженерії та програмного забезпечення автоматизованих систем ДУІКТ.



Полегшити виконання лабораторних робіт студентам допоможуть інструкції та документація Huawei, а також зручний додаток CloudCampus APP. Huawei NCE-Campus дозволяє крок за кроком виконувати різноманітні процеси, зокрема приєднання до мереж Wi-Fi, вхід до вебінтерфейсу, додавання точок доступу до сайту та налаштування SSID. Також серед переваг серверного обладнання Huawei обмеження швидкості на SSID й опційне налаштування 802.1X для бездротових користувачів. Тобто в межах університетської лабораторії студенти зможуть навчитися підключати точки доступу, обмежувати швидкість передачі даних, перевіряти статистику тощо.



«З Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій ми співпрацюємо декілька років у межах низки навчальних проєктів. Студенти університету проходять стажування та практику в Huawei, а випускники стають нашими співробітниками. Підтримуючи вищу освіту в нашій державі, ми демонструємо свою віру в Україну та інвестуємо в наше спільне майбутнє», — підкреслив Володимир Білавка, заступник директора з питань персоналу компанії «Хуавей Україна».



«Це приклад успішної співпраці вищої школи і соціально-відповідального бізнесу. Компанія «Хуавей Україна» реалізувала в університеті ДУІКТ низку програм, спрямованих на підготовку сучасних фахівців. Сьогодні в межах цієї співпраці університет отримав спеціальний сервер для проведення лабораторних та практичних робіт. Ще раз дякуємо всім донорам, які допомагають закладам вищої освіти, зокрема компанії «Хуавей Україна», яка зробила величезний вклад у розвиток ДУІКТ», — відзначив Антон Дзюба, голова правління Фонду освітніх ініціатив.