Чоловік вкрав дрон з могили військового у Харківській області, — поліція

14 апреля 2025, 15:45

Військовий виконував завдання, пов’язані із використанням безпілотників. Щоб ушанувати його пам’ять, рідні замовили надгробний символ у вигляді дрона. Підозрюваного у крадіжці затримали.



Тепер йому загрожує покарання за наругу над могилою (позбавлення волі від 4 до 7 років).