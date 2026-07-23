lifecell запустив тестування 5G у Києві

23 июля 2026, 17:15

Оператор lifecell розпочав пілотну експлуатацію мережі 5G у Києві на частотах 3500 МГц. Нову технологію можуть використовувати всі абоненти оператора без додаткової оплати.

Необхідними умовами є перебування у зоні покриття, наявність пристрою із підтримкою 5G з USIM або eSIM-карткою, а також актуальною версією операційної системи та відповідними налаштуваннями обладнання.

Після Львова, Бородянки та Харкова Київ став четвертим містом пілотної експлуатації 5G lifecell, де оператор тестує технологію нового покоління.

Запуск 5G в столиці дозволить отримати додаткові дані про роботу технології в реальних умовах великого мегаполіса: за високого навантаження, у щільній забудові та з підвищеними вимогами до надійності мережі.

Частка користувачів 5G-пристроїв у мережі lifecell постійно зростає і наразі становить 34%, а в Києві - 43%, тому запуск пілотного проєкту у столиці відкриває можливість протестувати нову технологію ще більшій кількості абонентів.

Порівняно з першими тижнями після запуску 5G у Львові, Бородянці та Харкові споживання трафіку в 5G-мережі lifecell збільшилося на 75%, а кількість одночасних сесій - на 35%, що підтверджує високий інтерес користувачів до нової технології. Cереднє добове споживання трафіку 5G-абонентами lifecell становить 3.2 ТБ, а максимальна швидкість передачі даних сягала 1,5 Гбіт/с.

Під час вибору локацій для запуску в Києві lifecell враховував не лише поточне навантаження на мережу, а й зростання мобільного трафіку під час знеструмлень у попередні зими. Адже пілотний запуск 5G є також одним з елементів підготовки мережі до осінньо-зимового періоду - ця технологія може допомогти збільшити ємність мережі в місцях із підвищеним навантаженням.

Наразі 5G-покриття в Києві доступне в низці найбільш відвідуваних локацій міста, зокрема в центральній частині (Бессарабська площа, Хрещатик, Майдан Незалежності), на Центральному та Південному залізничних вокзалах, поблизу станцій метро «Печерська» та «Арсенальна», біля ТРЦ Ocean Plaza й Центрального автовокзалу, на Подолі (Поштова та Контрактова площі), на території ВДНГ, Севастопольській площі, а також у ТРЦ «РайON» (Троєщина) та ТРЦ Retroville.

Наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови, а доступ до мережі нового покоління може бути обмежений всередині приміщень.

Запущена у столиці тестова мережа 5G, так само, як і у інших містах, працює у стандарті NSA (Non-Standalone), тобто 5G-радіочастина працює разом із існуючою 4G-інфраструктурою, яка керує обміном даних між абонентським пристроєм і мережею. Запуск мережі в цьому стандарті дозволяє швидко впроваджувати 5G на наявній інфраструктурі. Нова технологія забезпечує пікові швидкості понад 1 Гбіт/с, до десяти разів вищі середні швидкості передачі даних порівняно з LTE та розширює можливості використання сучасних цифрових сервісів,

Щоб користуватися 5G, абонентам lifecell необхідно мати USIM або eSIM, смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), актуальну версію операційної системи та достатній обсяг трафіку в межах пакету послуг тарифного плану.