Мониторы Philips на IFA 2018

30 августа 2018, 13:45

Компания MMD принимает участие в ежегодной выставке IFA в Берлине.

В зале 22 представлена новая линейка мониторов, которая включает суперширокие модели и сенсорные решения для большей производительности, модели с разъемом USB-C для оптимизированного подключения, изогнутые и ультратонкие мониторы для улучшенного эффекта погружения, модели, предназначенные для консольных игр, и многое другое.



В линейке мониторов Philips 2018-2019 есть что-то для каждого. Профессиональные и домашние пользователи наверняка оценят инновации Philips, которые помогут улучшить эффективность работы офиса, получить больше удовольствия от фильмов или игр, уменьшить беспорядок на столе, повысить уровень комфорта или насладиться продвинутой графикой.



Отсутствие рамок по периметру экрана - ключевая особенность новейших мониторов Philips, что делает их идеальными для использования в мультимониторных системах. Они не просто элегантные, но еще и очень тонкие – всего лишь 6,1 мм. Изогнутые модели в то же время предлагают более впечатляющий пользовательский опыт, дома или на работе.



Созданная для игровых консолей, революционная линейка Momentum предлагает геймерам превосходное качество изображения, быстрое время отклика и низкий уровень задержек. Это помогает играть без подтормаживаний в дополнение к множеству дополнительных функций, которые обеспечивают комфорт, скоростное подключение и прекрасный опыт в целом.



В новой линейке есть также модели с суперширокими экранами формата 32:9. Такой формат обеспечивает более эффективную многозадачную работу, когда на одном экране размещается больше информации, а неизбежная при объединении двух мониторов полоса по центру отсутствует. Суперширокие экраны также экономят пространство: нет лишних подставок и кабелей, обязательных при использовании нескольких дисплеев. Подобные мониторы также обеспечивают улучшенную эргономику благодаря возможностям регулировки высоты и угла наклона монитора для уменьшения усталости шеи и плеч.

Сразу несколько мониторов Philips в этом году оснащены сенсорными дисплеями. Модели B2B Touch используют проецируемую емкостную (P-Cap) сенсорную панель и поддерживают до 10 касаний в дополнение к расширенной защите от воды и пыли стандарта IP54. Они также обеспечивают плавный и легкий наклон, чтобы предоставить пользователям возможность выбора предпочтительного угла наклона для большего комфорта.



Многие из новых профессиональных мониторов Philips оснащены разъемами USB-C и предлагают полную функциональность соединения и оптимизированную возможность подключения в соответствии с новым стандартом, что соответствует потребностям современной гибкой рабочей среды. Благодаря компактному, двунаправленному реверсивному разъему USB Type C, подключение обеспечивается одним кабелем, который позволяет пользователям безопасно передавать данные с максимально возможной скоростью, заряжать устройства, подключать телефоны, ноутбуки и периферийные устройства просто и быстро.