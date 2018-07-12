Мониторы Philips на IFA 2018

12 июля 2018, 13:15

Отсутствие рамок с четырех сторон дисплея стало ключевой особенностью нескольких последних новинок Philips, что делает их идеальным решением при создании систем мониторов.

Помимо этого, они очень тонкие, всего лишь 6,1 мм толщиной, а изогнутые модели к тому же предлагают впечатляющий пользовательский опыт, неважно - дома вы используете монитор или на работе.



Особое внимание на выставке IFA 2018 будет уделено 43-дюймовому HDTV 4K-монитору, разработанному для консольных игр. Посетители получат возможность полюбоваться им в специально отведенной игровой зоне на стенде Philips. Оснащенный стильной, большой и быстрой VA-панелью с разрешением CrystalClear 4K (UHD), монитор Momentum предлагает превосходное качество изображения, быстрое время отклика и низкую задержку входящего сигнала, чтобы изображение в играх было плавным и без рывков. Модель также оснащена множеством дополнительных функций для лучшего комфорта и расширенных возможностей подключения.



В новую линейку мониторов Philips входит также несколько моделей с ультраширокими экранами с соотношением сторон 32:9 и 32:10. Подобные модели, которые будут представлены на IFA 2018, обладают диагональю в диапазоне от 43,4 до 49 дюймов и оснащены веб-камерой Hello. Такая большая площадь экрана позволит более эффективно справляться с многозадачностью благодаря отображению большего количества информации. Одновременно исчезает отвлекающий фактор в виде полосы посередине, которая возникает при использовании системы из двух дисплеев. Новинки помогут избежать необходимости использовать одновременно несколько мониторов, что часто бывает в финансовых учреждениях, на торговых площадках и в других предприятиях сектора B2B.



Сразу несколько мониторов Philips, вышедших в этом году, оснащены сенсорной технологией. Сенсорные B2B-мониторы используют технологию проецируемого емкостного касания (P-Cap) и поддерживают до 10 точек. Они также обладают продвинутой защитой от контакта с водой и пылью класса IP54. Удобная подставка поддается легкой и плавной регулировке, чтобы пользователи могли выбрать комфортный для себя угол наклона. Профессиональные мониторы этой серии будут представлены на IFA в размерах 17 и 21,5 дюймов.



Также в Берлине будут показаны и другие профессиональные мониторы Philips. Модели в размерах от 31,5 до 34 дюймов с разрешением 5k отвечают потребностям современной гибкой рабочей среды. Они оснащены портом USB Type-C и обеспечивают полную функциональность соединения и оптимизированную связь. Тонкий двусторонний разъем USB Type-C позволит пользователям безопасно передавать данные с максимально доступной скоростью, заряжать от монитора телефоны и ноутбуки, просто и быстро подключаться к периферийным устройствам.



