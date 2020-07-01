Консольные игры выходят на новый уровень благодаря Philips 558M1RY и 278M1R

1 июля 2020, 14:15

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, представляет две новых модели в линейке Momentum.

Одна из новинок создана в сотрудничестве с Bowers & Wilkins. Первый новый монитор — 55-дюймовый (139,7 см) 558M1RY, крупнейший из серии оптимизированных для игровых приставок. Второй — 27-дюймовый (68,6 см) 278M1R, разработанный для киберспорта. Монитор 558M1RY подарит играм совершенно новое измерение: он может похвастаться 4K UHD дисплеем, частотой обновления до 120 Гц, специальным динамиком компании Bowers & Wilkins и подсветкой Ambiglow, которая освещает пространство вокруг экрана. Модель 278M1R — это первый монитор Philips, разработанный специально для киберспортивных соревнований. Он оснащён 27-дюймовым дисплеем и соответствует стандарту HDR Ready.



Монитор 558M1RY — это полноценное комплексное решение для захватывающих игр и других развлечений. Геймер сможет полностью погрузиться в игру благодаря 55-дюймовому экрану и трёхсторонней подсветке Ambiglow. Монитор поражает разрешением UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей) и соответствует стандарту DisplayHDR 1000. Пользователи смогут настроить HDR в соответствии со своими предпочтениями при помощи режимов: «HDR-игра», «HDR-фильм», «HDR-фото» и «Персональный HDR», а при желании HDR можно полностью отключить.

Со статическим коэффициентом контрастности 4000:1 игры, телешоу и фильмы будут выглядеть впечатляюще, с глубоким чернильным чёрным и потрясающей цветовой гаммой. Низкая задержка при вводе означает, что геймеры получат моментальную визуальную обратную связь, а эффекты будут отображаться без рывков и с уменьшенной размытостью при движении благодаря частоте обновления 60–120 Гц (в зависимости от используемого порта) и технологии AMD FreeSync.



Модель с 55-дюймовым дисплеем оснащена саундбаром созданным Bowers & Wilkins, британской компанией по производству акустических систем, известной во всём мире своими инновационными разработками в области звука. Звуковая панель встроена в монитор, благодаря чему пользователям не требуется подключать дополнительное оборудование. Панель отличается общей выходной мощностью 40 Вт, оснащена 2.1-канальной звуковой системой, звучанием DTS и обладает частотной характеристикой от 50 Гц до 20 кГц. Устройство также оснащено несколькими звуковыми режимами, предназначенными для геймеров, такими как «Спорт и гонки», «RPG и приключения», «Экшн», а также «Фильм», «Музыка» и персональным режимом.

Иммерсивная технология Ambiglow позволяет визуально увеличить экран и погрузить геймера в игру. Эта технология обрабатывает отображаемый контент и проецирует свечение, цвет которого соответствует цвету изображения. Монитор 558M1RY оснащён подсветкой Ambiglow с трёх сторон, благодаря чему пользователь получает больший эффект погружения, чем когда-либо ранее.



Монитор для консольных игр в линейке Philips Momentum с 55-дюймовым экраном 4K UHD, технологией DisplayHDR 1000, частотой обновления 60-120 Гц, задержкой 4 мс (GtG), низкой задержкой ввода 2,5 мс при подключении через HDMI и 1,5 мс через DP, Adaptive-Sync и звуком Bowers & Wilkins



Монитор 278M1R — это первый продукт Philips Monitors, оптимизированный для киберспорта, в частности, для шутеров от первого лица, экшн-игр и гонок. Компактный 27-дюймовый дисплей делает его самым маленьким устройством серии. 278M1R оборудован 130-милиметровой подставкой с регулировкой наклона -5/20° и возможностью поворота (+-33°), что позволяет легко регулировать его расположение для оптимального комфорта глаз. Фирменная подсветка Ambiglow размещена на всех четырех сторонах монитора, превращая его в центральный элемент всей игровой системы.

Панель с разрешением 4K, частота обновления 60 Гц и малая задержка на вводе — 278M1R разработан специально для любителей соревновательных игр. Минимальная задержка между действиями пользователя и тем, что он видит на экране, делает игровой процесс плавным, а обратную связь — быстрой. Это обеспечивает игрокам преимущество над соперниками.

Два разъёма HDMI 2.0, которыми оснащён 278M1R, делают возможной высокоскоростное подключение нескольких источников сигнала, а звук транслируется через динамики DTS Sound (5 Вт x 2).



27-дюймовый монитор для консольных игр в линейке Philips Momentum с разрешением 4K UHD, HDR Ready, частотой обновления 60 Гц, технологиями Adaptive-Sync и DTS Sound

Характеристики обоих мониторов позволяют использовать их для современных консольных игр, а также для будущих поколений игровых устройств.

Модель 558M1RY появится в продаже в конце июня 2020 года по ориентировочной цене 44 999 гривен, а монитор 278M1R выйдет в конце июля и будет стоить 14 499 гривен.