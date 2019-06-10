MMD представляет интерактивный монитор Philips 242B9T

10 июня 2019, 9:45

Компания MMD представляет 24-дюймовую ЖК-модель Philips 242B9T с технологией SmoothTouch (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см).

Многофункциональный сенсорный монитор с соотношением сторон 16:9 гарантирует полный спектр визуальных впечатлений благодаря улучшенному разрешению Full HD. Устройство оснащено технологиями для повышения надежности, включая защиту от пыли и воды стандарта IP54, а также проекционно-емкостной технологией с 10-точечным касанием для плавного, интуитивного отклика на прикосновения. Легкое подключение, защита глаз и гибкая Z-образная подставка превращают монитор в идеальный выбор для профессионалов, занятых в розничной торговле, или работающих в точках продаж (POS), информационных центрах (POI), гостиницах, ресторанах, в образовательной сфере. Philips 242B9T будет доступен по цене 9 499 гривен.

Сенсорный монитор Philips 242B9T оснащен интерактивным дисплеем с технологией SmoothTouch, который был разработан для обеспечения естественного, интуитивно понятного взаимодействия при любом сценарии использования. Проекционно-емкостная технология с 10-точечным касанием позволяет печатать десятью пальцами и гарантирует, что пользователь не промахнется мимо клавиш, а стилус дает дополнительное преимущество, когда необходима особая точность. От сенсорных приложений до совместных профессиональных проектов и захватывающего игрового процесса – новый монитор легко сочетает в себе удовольствие от использования и производительность. А поскольку сегодняшние пользователи более активные, чем когда-либо, Philips 242B9T оснащен антибликовым покрытием экрана, гибкой Z-образной подставкой SmartStand и усовершенствованной защитой стандарта IP54 от воды и пыли, что делает устройство достаточно надежным для работы в любом месте и гарантирует оптимальный уровень комфорта.Благодаря улучшенному разрешению Full HD 1920x1080, Philips 242B9T обеспечивает детализацию, качество цветопередачи и яркость такого высокого уровня, на который рассчитывают современные пользователи. За повышение качества отвечает технология SmartContrast, которая автоматически регулирует цвет и интенсивность подсветки, обеспечивает глубокие темные и насыщенные яркие оттенки, гарантируя первоклассное качество фото и видео. Чтобы пользователи могли в полной мере насладиться изображением на 24-дюймовом экране, Philips 242B9T оснащен целым рядом функций, таких как технология Flicker-Free, режимы LowBlue, EasyRead и другими.Все функции Philips 242B9T были разработаны для того, чтобы обеспечить максимальное удобство использования. Не менее удобным будет и подключение монитора благодаря внушительному количеству опций, включая разъемы HDMI 1.4, DVI-D, VGA и DisplayPort 1.2, а также два скоростных порта USB 3.1 для повышения производительности.

Гибкий, мощный и удобный в использовании сенсорный монитор Philips 242B9T доступен по ориентировочной цене 9 499 гривен.