Як перевірити, на яких пристроях використовуються мої акаунти?

Перевіряти активність своїх акаунтів потрібно регулярно, щоб пересвідчитися у відсутності підозрілих сторонніх дій із вашими обліковими записами.
Така опція є у налаштуваннях безпеки багатьох програм і сервісів.
- Для акаунтів Google:
- Зайдіть у свій обліковий запис Google та оберіть у меню категорію Безпека.
- Оберіть пункт Ваші пристрої та натисніть Управління усіма пристроями. Тут ви побачите перелік усіх пристроїв, на яких відбуваються активні сеанси або ж з яких здійснювався вхід в обліковий запис за останній період.
- Виберіть потрібний пристрій, який більше не використовуєте, та натисніть Вийти.
Аналогічна опція є також у більшості популярних соцмереж і месенджерів. Наприклад:
- Telegram
Налаштування – Пристрої – Вийти з акаунтів на всіх пристроях, крім цього (або обрати один з активних сеансів і натиснути Завершити).
Налаштування – Безпека – Безпека та вхід – Активні сеанси. Обрати потрібний, натиснути Вийти.
Меню (знак у вигляді трьох вертикальних крапок) – Підключені пристрої – Активність пристроїв. Обрати потрібний і натиснути для відключення.
Меню (знак у вигляді трьох горизонтальних ліній у правому верхньому кутку) – Налаштування – Безпека – Входи в обліковий запис. Обрати потрібний активний сеанс та натиснути Вийти.