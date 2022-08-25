25 августа 2022, 13:45

Як перевірити, на яких пристроях використовуються мої акаунти?

Перевіряти активність своїх акаунтів потрібно регулярно, щоб пересвідчитися у відсутності підозрілих сторонніх дій із вашими обліковими записами.

Така опція є у налаштуваннях безпеки багатьох програм і сервісів.

- Для акаунтів Google:

- Зайдіть у свій обліковий запис Google та оберіть у меню категорію Безпека.

- Оберіть пункт Ваші пристрої та натисніть Управління усіма пристроями. Тут ви побачите перелік усіх пристроїв, на яких відбуваються активні сеанси або ж з яких здійснювався вхід в обліковий запис за останній період.

- Виберіть потрібний пристрій, який більше не використовуєте, та натисніть Вийти.

Аналогічна опція є також у більшості популярних соцмереж і месенджерів. Наприклад:

- Telegram
Налаштування – Пристрої – Вийти з акаунтів на всіх пристроях, крім цього (або обрати один з активних сеансів і натиснути Завершити).

- Facebook
Налаштування – Безпека – Безпека та вхід – Активні сеанси. Обрати потрібний, натиснути Вийти.

- WhatsApp
Меню (знак у вигляді трьох вертикальних крапок) – Підключені пристрої – Активність пристроїв. Обрати потрібний і натиснути для відключення.

- Instagram
Меню (знак у вигляді трьох горизонтальних ліній у правому верхньому кутку) – Налаштування – Безпека – Входи в обліковий запис. Обрати потрібний активний сеанс та натиснути Вийти.
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