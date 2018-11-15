Киевстар презентовал новую IoT-услугу – SafeHome

15 ноября 2018, 10:15

Благодаря новому IoT-решению Киевстар, абоненты любых мобильных операторов могут контролировать безопасность своих домов и квартир со смартфонов.

Киевстар и Охранный Холдинг, лидеры рынков телекома и охранных услуг в Украине, представили услугу SafeHome: «Лучшие международные практики становятся доступными украинцам. Уникальность предложения в том, что клиент получает не просто «умную», но и выгодную охрану дома с оборудованием и подключением без дополнительной платы, есть только плата за услугу», – комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.

В коробочном решении клиентам предоставляется следующее наполнение:

- охранное оборудование,

- его монтаж и подключение,

- мобильное приложение для управления SafeHome и контроля помещений (версии для Android и iOS).

За клиентами закрепляются личные менеджеры.

Месячная плата за услугу составляет 400 грн. В стоимость входит пользование оборудованием, полный пакет услуг охранной компании – от сопровождения клиента, до выезда по вызову, передача данных с устройства.

В охранное устройство уже предустановлена SIM-карта Киевстар. Управление и контроль сигнализацией осуществляется дистанционно, как со смартфонов, так и с кнопочных мобильных телефонов. Пользователи кнопочных мобильных могут активизировать либо отключить устройство, позвонив на него. Если тревога сработает, абонент получит сообщение и ему поступит телефонный звонок. С помощью приложения для смартфона кроме указанных опций можно уточнить статус охраны дома в реальном времени и управлять «умным» оборудованием. Сигнализация имеет уровень защиты Grade2, это значит, что оборудование защищено от «глушилок». Если датчик срабатывает или связь с оборудованием пропадет, владельцу жилья и Охранному Холдингу поступит сигнал тревоги. Охранная компания сразу высылает наряд на место происшествия.

«Услуга SafeHome – это мониторинг и техническая поддержка охраняемого объекта в режиме 24/7. Ваш личный менеджер ответит на все вопросы и предоставит исчерпывающую консультацию. Это инновационная и удобная охрана, а пакетное предложение для клиента – одно из наиболее удобных и лояльных на рынке», – комментирует Шевченко Алексей, коммерческий директор Охранного Холдинга.

На первом этапе проекта услуга будет доступна жителям Днепра, Запорожья, Львова, Киева и нескольких населенных пунктов в Киевской области: Вишневое, Боярка, села Чайки, Белогородка, Софиевская и Петропавловская Борщаговка. В дальнейшем SafeHome будет доступен по всей территории Украины.

В этом году Киевстар уже представил рынку IoT-автосигнализацию «Автотрекинг». В ближайшей перспективе – запуск нескольких новых продуктов и услуг из области охраны здоровья, «умного» города и прочее.