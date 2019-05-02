Услуга охраны недвижимости SafeHome от Киевстар теперь в новых городах

2 мая 2019, 11:15

Благодаря "умному" решению от Киевстар абоненты любых мобильных операторов могут контролировать безопасность своих домов и квартир со смартфонов еще в четырех городах Украины.

С 1 мая 2019 года услуга мониторинга и охраны недвижимости SafeHome от Киевстар и "Охранного Холдинга" будет доступна в Мариуполе, Павлограде, Кривом Роге, Каменском (Днепродзержинск). Заявки на подключение можно подавать уже сейчас на сайте."В прошлом году мы предложили клиентам "умное" охранное устройство. - комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. - Пользователи высоко оценили удобство, надёжность и гибкость системы, отметив, что подключение проходит быстро, квалифицированные специалисты помогают настроить и разобраться в управлении устройствами".Первыми городами, где была запущена услуга SafeHome в ноябре 2018 года, стали Днепр, Запорожье, Львов, Киев и несколько населённых пунктов в Киевской области: Вишневое, Боярка, села Чайки, Белогородка, Софиевская и Петропавловская Борщаговка. Киевстар и "Охранный Холдинг" планируют продолжать расширять покрытие услуги на территории всей Украины. Желающие подключить услугу SafeHome в населенном пункте, где услуга ещё недоступна, могут оставить заявку на подключение. Киевстар совместно с партнёром анализируют спрос, и как только партнёр обеспечивает наличие группы реагирования и техническую команду необходимым оборудованием в этом населённом пункте, с клиентом связывается специалист Киевстар.Клюцковский Анатолий Иванович, заместитель генерального директора компании "Охранный Холдинг" добавляет: "SafeHome – это разработанное совместно со специалистами Киевстар новаторское, беспроводное и надежное решение в сфере безопасности, которое мы поможем настроить под конкретные задачи пользователя. Наша миссия обеспечить безопасность и комфорт, сохранить самое ценное для клиента – спокойствие родных, его жильё и имущество".Напомним, что "умное" коробочное решение SafeHome включает охранное оборудование, его монтаж и подключение, мобильное приложение для управления SafeHome и контроля помещений (версии для Android и iOS). За клиентами закрепляются личные менеджеры.