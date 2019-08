В Украине запускается первый практический курс обучения IoT

29 августа 2019, 10:15

Vodafone совместно с Государственным университетом телекоммуникаций разработал образовательную программу Интернета Вещей, которая позволит украинским студентам получить актуальные знания в перспективной отрасли, а также принять непосредственное участие в разработке и внедрении новейших IoT-проектов в Украине.

Программа обучения рассчитана на 5 месяцев и состоит из трех модулей: Device Intelligence and Wearables, IoT Security и Products and Projects. На данный момент в обучении смогут принять участие только студенты 4 курсов Государственного университета телекоммуникаций, однако в будущем к образовательной программе смогут присоединиться и другие вузы Украины.Зачисленные на обучение студенты получат доступ к новейшему оборудованию в лаборатории интернета вещей, технологической базе Vodafone и смогут поучаствовать во внедрении IoT-технологий в Украине.Регистрация на курс открывается 3 сентября в здании Государственного университета телекоммуникаций, где будет проведена вступительная лекция с участием ведущих специалистов Vodafone.IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна 60% украинцев.В декабре 2018 Vodafone Украины подключился к глобальной IoT платформе Vodafone, мирового лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone смогут получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.Технологии Internet of Things являются неотъемлемой частью ближайшего будущего, которое становится реальностью в сферах Smart City, «умного дома», мониторинга состояния дорог и грузопотока, в промышленности и аграрной отрасли.