Vodafone поможет вузам подготовить специалистов с экспертизой в технологиях

30 мая 2019, 10:15

Vodafone начал внедрение учебной программы, которая поможет создать почву для развития “умной” среды взаимосвязанных электронных устройств, а студентам украинских вузов – получить актуальные знания и практические навыки для построения и управления сетей Интернета вещей (Internet of Things).

Сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве с «Государственным университетом телекоммуникаций», согласно которому Vodafone, как мировой лидер на IoT рынке, примет активное участие в подготовке программы курса, а также предоставит студентам возможность приобщиться к собственным наработкам и технической базе.IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна 60% украинцев.В декабре 2018 Vodafone Украины подключился к глобальной IoT платформе Vodafone, мирового лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone смогут получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.Технологии Internet of Things являются неотъемлемой частью ближайшего будущего, которое становится реальностью в сферах Smart City, "умного дома", мониторинга состояния дорог и грузопотока, в промышленности и аграрной отрасли.