12 сентября 2023, 12:15

У Києві засвітився новий Chevrolet Corvette C8

Ця краля розганяється до сотні за 3,5 с і розвиває швидкість 312 км/год, а коштує 4.5 млн грн.


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