Рядом с Землей могут находиться потенциально обитаемые планеты

10 июля 2020, 11:15

Ученым удалось найти неподалеку от нашей Солнечной системы планетарную систему с экзопланетами, пригодными для жизни.

И находится она, в космических масштабах, очень близко - всего в 10,7 световых лет от нас. В планах астрономов детальное изучение находки. Ученые говорят, что эта группа планет благодаря близости к нам может стать самой изученной системой после Солнечной.

Звезда, являющаяся центром этой галактики, называется Lacaille 9352, или GJ 887. На ее орбите ученые нашли две экзопланеты, которые могут быть "земными" - скалистыми, такими как Земля и Марс. Интересно, что есть также намек на третью наземную экзопланету, вращающуюся на большем расстоянии - расстояние, которое может сделать ее умеренной - ни слишком горячей, ни слишком холодной.Сама же звезда, что составляет примерно половину массы Солнца, является красным карликом. Это тип долгоживущей, относительно прохладной, маленькой звезды - она является наиболее распространенным типом звезды в Млечном Пути. Но у ученых есть и сомнения. Дело в том, что красные карлики часто довольно "шумные". Они выбрасывают интенсивное звездное излучение и вспышки, которые могут сделать близкие планеты необитаемыми, лишив их атмосферы. Две экзопланеты из системы называются GJ 887b и GJ 887c. Минимальная масса первой в 4,2 раза больше массы Земли, и она вращается вокруг звезды один раз каждые 9,3 дня. Минимальная масса второй примерно в 7,6 раза больше массы Земли, и она вращается вокруг звезды один раз каждые 21,8 дня.При близком расположении к звезде две планеты вряд ли пригодны для обитания, но они находятся очень близко к внутреннему краю "обитаемой зоны". А вот третья планета, если ее все же обнаружат, может оказаться "суперземлей". Ведь она находится как раз в средине "обитаемой зоны" (на удалении от звезды, делающим ее пригодной для жизни). Ее масса может составлять 8,3 массы Земли с периодом обращения 50,7 дня вокруг звезды.