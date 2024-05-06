"Джеймс Уэбб" начал изучать экзопланету К2-18b, на которой может быть жизнь

6 мая 2024, 18:23

Как пишет The Times, К2-18b — примерно вдвое больше Земли и расположена на расстоянии 124 световых лет от нас.

Особое внимание астрономов планета привлекла тем, что в ее атмосфере были найдены биосигнатуры. На Земле это соединение производится в основном фитопланктоном в морской среде.Кроме того, в атмосфере К2-18b обнаружены признаки присутствия других углеродсодержащих молекул, в частности метана и углекислого газа.Астрономы предполагают, что К2-18b может относиться к распространенному типу планет-океанов. Такие объекты почти полностью покрыты водой, а в их атмосфере много водорода. В то же время, океан планеты, вероятно, слишком горяч или редок, чтобы быть пригодным для жизни.