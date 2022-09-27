Італійський фонд пообіцяв відремонтувати 3 багатоквартирні будинки в Ірпені

27 сентября 2022, 11:15

Італійський фонд Terre des Hommes співпраці з робочою групою Ірпінської міської ради, Irpin Reconstruction Summit та за підтримки Українського гуманітарного фонду відремонтує до зими три багатоквартирні будинки де мешкає 1119 ірпінців, що постраждали внаслідок російської агресії у березні 2022 року в місті Ірпінь.

Фондом було обрано три будинки, а саме ЖК "Еверест 10" на вул. Тургенівській, 10, ЖК "Мінерал" на вул. Мінеральній, 11 та ОСББ "Затишок" на Мінеральній, 18.3 будинки охоплюють 407 квартир, де проживає 1119 людей"